В Осинниках уклонист от армии приговорен к штрафу в 9 тысяч рублей

В Осинниках суд признал 20-летнего молодого человека виновным в уклонении от призыва на военную службу.

С весны 2016 года он получал из военного комиссариата повестки о явке для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу, но в отдел военного комиссариата не являлся.

Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде штрафа в размере 9 тысяч рублей.