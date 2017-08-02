В Осинниках уклонист от армии приговорен к штрафу в 9 тысяч рублей

В Осинниках суд признал 20-летнего молодого человека виновным в уклонении от призыва на военную службу.
С весны 2016 года он получал из военного комиссариата повестки о явке для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу, но в отдел военного комиссариата не являлся.
Приговором суда молодому человеку назначено наказание в виде штрафа в размере 9 тысяч рублей.
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