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В Промышленновском районе бывший чиновник осужден за присвоение бюджетных средств

Суд признал виновным 49-летнего бывшего начальника управления по жизнеобеспечению и строительству администрации Промышленновского муниципального района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере).

С 2015-го по 2016 год чиновник, являясь начальником управления по жизнеобеспечению и строительству,выписывал себе премии, присвоив таким образом, порядка 50 тысяч рублей. Преступная деятельность чиновника выявлена сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области. Со следствием обвиняемый сотрудничал, полностью возместил ущерб.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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kuzbassnews.ru
21/08/2017
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