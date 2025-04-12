Жители Тяжинского округа отметили День космонавтики

Специалисты центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности приняли активное участие в IV Международном фестивале Юрия Гагарина. В рамках региональной «Космической недели» в учреждениях культуры муниципалитета прошли развлекательные и спортивные программы, были открыты выставки книг и детских рисунков, оформлены фотозоны.

В рамках акции «Привет, космос!» работники культуры провели мастер-классы и познавательные программы. Специалисты сельских Домов культуры присоединились к акции «Космические окна». В рамках акции «Улыбка Гагарина», жители округа сделали фотографии на фоне портрета Юрия Гагарина и опубликовали эти снимки в социальных сетях.

В Доме культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский состоялась развлекательная программа «Космический рейс». Ученики Тяжинской средней школы № 1 имени Героя Кузбасса Н. И. Масалова приняли участие в конкурсе «Вселенские истории» и «Звездной викторине», а также сыграли в «Космо-лото».

В Тяжинской библиотеке имени Н. И. Масалова открылась книжная выставка «Космическая одиссея». Раздел «Он был первым» содержит информацию о первом космонавте Земли, Юрии Гагарине. Следующие разделы – «Знаменитые космонавты России» и «История покорения космоса». Обратившись к разделу «Все о Вселенной» читатели смогут расширить свои знания о космических телах и явлениях.

Также специалисты библиотеки имени Н. И. Масалова провели для жителей и гостей поселка Тяжинский акцию «Человек, шагнувший в космос». Участники познакомились с биографией Алексея Архиповича Леонова, узнали о том, каких наград и премий он был удостоен, а также об увлечениях легендарного космонавта.

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности