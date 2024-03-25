40-летний житель Кузбасса при установлении отцовства не согласился с выводами генетической экспертизы

В суде мужчина так и не признал иск 20-летней жительницы Мариинска об установлении отцовства родившегося у неё ребёнка, несмотря на результаты молекулярно-генетической экспертизы, определившей вероятность его биологического родства с ребёнком не менее 99,992%.

20-летняя жительница Мариинска обратилась в суд с требованием установить отцовство 40-летнего бывшего сожителя в отношении родившегося у неё ребёнка. Заявленные требования она мотивировала тем, что в течение восьми месяцев вела с ответчиком семейную жизнь без заключения брака. Через несколько месяцев после их расставания у неё родился ребёнок. Однако бывший сожитель отказался подавать в органы ЗАГС заявление о регистрации отцовства, а также не оказывает ей материальную помощь в содержании ребёнка. Просила суд установить отцовство и взыскать с ответчика в её пользу алименты на содержание ребёнка.

В ходе рассмотрения дела суд назначил судебно-медицинскую молекулярно-генетическую экспертизу, результаты которой показали вероятность отцовства 40-летнего мариинца в отношении ребёнка не менее 99,992%.

Несмотря на результаты экспертизы, в суде мужчина отрицал свою причастность к рождению ребёнка. С выводами экспертизы он не согласился и пояснил, что никаких отношений с молодой матерью у него не было. Девушку он лишь несколько раз подвозил до дома.

Тем не менее суд, оценив в совокупности имеющиеся в деле доказательства, пришёл к выводу о бесспорной доказанности отцовства 40-летнего мужчины.

Решением суда отцовство было установлено. Органу ЗАГС предписано внести соответствующие изменения в актовую запись о рождении. Одновременно с этим на содержание ребёнка до его совершеннолетия с ответчика взысканы алименты в размере 1/4 части всех видов заработка и (или) иного дохода ежемесячно.

Мужчина не стал обжаловать решение суда: на днях оно вступило в законную силу.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд