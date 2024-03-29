60-летняя пенсионерка из Кузбасса оставила себе найденную однозарядную спортивно-охотничью винтовку

Однозарядную спортивно-охотничью винтовку ТОЗ-8м, висящую на ветке кустарника, жительница одного из сёл Мариинского муниципального округа Кузбасса нашла в лесу летом 2023 года. И лишь осенью, не имея разрешения на право приобретения оружия, решила забрать винтовку домой. Не послушав супруга, который настаивал на сдаче ею оружия в органы внутренних дел, в итоге получила судимость и наказание в виде 1 года ограничения свободы.

Из материалов уголовного дела следует, что летом прошлого года 60-летняя пенсионерка, собирая в лесу ягоду, увидела висящее на ветке кустарника одноствольное ружьё. Тогда она не стала подходить к оружию, считая, что его владелец находится где-то рядом в лесу. Осенью она вновь пошла в лес, и увидела, что ружьё по-прежнему висит на ветвях. Позже в ходе предварительного расследования она поясняла, что оружие решила забрать для того, чтобы его не нашли подростки, которые приезжают на озеро. Кроме того, предполагала, что может объявиться хозяин оружия, так как её дом расположен вблизи лесного массива.

Когда принесла винтовку домой и показала супругу, тот стал ругать её, настаивая, чтобы она позвонила участковому уполномоченному и сдала оружие в полицию. Пообещав, что так и сделает, пенсионерка поставила винтовку в дальний угол дома за дверь и якобы забыла про неё, так как позже заболел её супруг.

А примерно через месяц к ним домой приехали сотрудники Управления ФСБ России по Кемеровской области с постановлением суда о производстве обыска, предложив выдать запрещённые к обороту предметы. И пенсионерка практически сразу выдала сотрудникам ФСБ найденное оружие, рассказав об обстоятельствах его приобретения.

В судебном заседании подсудимая полностью признал вину в совершённом преступлении, настаивая на рассмотрении уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения (без проведения судебного разбирательства).

Учитывая отсутствие отягчающих и наличие ряда смягчающих наказание обстоятельств, в числе которых первое привлечение к уголовной ответственности, пожилой возраст, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, суд назначил 60-летней пенсионерке наказание в виде 1 года ограничения свободы.

В течение установленного судом срока женщине запрещено выезжать за пределы Мариинского муниципального округа Кузбасса, а также менять место жительства или пребывания без согласия контролирующего органа. При этом осуждённая обязана два раза в месяц являться для регистрации в орган, контролирующий отбывание наказания.

Однозарядную спортивно-охотничью винтовку постановлено передать в Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу для дальнейшего уничтожения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд