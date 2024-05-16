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Безопасность участников православного праздника Радоницы обеспечили сотрудники Росгвардии в Кузбассе

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел, частных охранных предприятий, народных дружин приняли участие в охране общественного порядка и обеспечении безопасности граждан в период Радоницы.

Накануне росгвардейцы были ориентированы на проявление повышенного внимания и бдительности, выявление подозрительных предметов и обеспечение безопасного пребывания граждан на территориях проведения православного праздника. На объектах массового пребывания кузбассовцев сотрудниками Росгвардии был обеспечен пропускной режим.

По традиции на Радоницу службы прошли в 214 храмах Кузбасской митрополии.  В результате слаженных действий правоохранителей нарушений правопорядка допущено не было.

 

Фото: Росгвардия

Общество
kuzbassnews.ru
16/05/2024
Общество
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