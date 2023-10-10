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Благодаря вмешательству прокуратуры у жителей п. Таежный появится водопровод

Прокуратура Тайги провела проверку соблюдения прав граждан на качественное водоснабжение.

Установлено, что источником водоснабжения поселка Таежный Тайгинского городского округа являются подземные воды артезианских скважин. Однако жители ул. Прохладная поселка Таежный, которая состоит более чем из 10 домов, в том числе многоквартирных, централизованным водоснабжением не обеспечены.

С целью устранения выявленных нарушений, восстановления прав граждан на качественное водоснабжение прокурором города главе органа местного самоуправления внесено представление.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования управлением жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Тайгинского городского округа заключен договор с ООО «Тайгинское ВКХ» на выполнение работ по устройству водопровода.   

Соблюдение сроков и качество выполняемых работ контролируется прокуратурой города.

 

Фото из открытых источников

Общество
Тайга
kuzbassnews.ru
10/10/2023
Общество
Тайга

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