В России начали регистрировать это заболевание с 1994 года.

Анализ на гепатит – это простой и эффективный способ поставить четкий, точный диагноз и своевременно начать лечение. Гепатит является серьезным вирусным инфекционным заболеванием, которое поражает клетки печени, а также некоторые лейкоциты крови. Особая опасность данной болезни заключается в склонности к скрытому течению.

«Скрининговые методы, как правило, не являются окончательными в постановке диагноза, и требуют дальнейшего дообследования. В случае с гепатитом С таким уточняющим анализом является определение РНК вируса гепатита С в крови, который позволяет выявить непосредственно сам вирус, вернее, его генетический материал», - рассказывает кандидат медицинских наук, директор клиники лабораторной диагностики НГКБ №1 Галина Северьевна Суржикова.

Опасность заболевания в том, что гепатит может долго никак себя не проявлять, но от появления первых симптомов до полного разрушения печени проходит совсем немного времени. По этой причине анализ на гепатит важно сдавать при малейшем подозрении.

«Просто наличие антител не является основанием для установления диагноза в случае с большинством инфекций, - продолжает директор клиники. - Дело в том, что антитела образуются как защитная реакция организма на проникновение чужеродного агента, и могут сохраняться очень длительное время даже после выздоровления. Таким образом, человек, у которого при скрининговом обследовании обнаружены антитела к гепатиту С, может и не иметь вируса в крови, а значит и самого заболевания. Такое возможно, если заболевание было перенесено в острой форме и иммунитет смог без помощи лекарств самостоятельно избавиться от вируса. Самовыздоровление от вирусного гепатита С, к сожалению, происходит достаточно редко – около 15-20% от всех случаев заражения вирусом. Также положительный анализ на anti-HCV антитела обычно длительно сохраняется у людей, излечившихся от гепатита после получения курса противовирусных препаратов. Для того, чтобы уточнить, присутствует ли до сих пор вирус в организме пациента врач и назначает анализ – ПЦР РНК вируса гепатита С. Выявление в крови РНК вируса гепатита С будет говорить о наличии активно протекающего заболевания, которое требует начала специфической терапии.

Кровь на РНК можно исследовать качественным методом и количественным. В соответствии с названием, качественный метод отвечает только лишь на вопрос, присутствует ли вирус в организме; при исследовании же количественным методом мы получаем информацию, сколько именно единиц вируса содержится в 1 мл крови, то есть можем судить о том, насколько активно размножается вирус.

Дополнительно к анализу на РНК ВГС перед лечением также рекомендуется определение генотипа вируса. Вирус гепатита С имеет 6 генотипов и большое число подтипов.

Помимо обследования до начала терапии, анализ на ПЦР РНК ВГС необходим для суждения об исходах лечения».

Всегда нужно помнить, если в крови пациента обнаружены антитела к гепатиту С, даже в случае абсолютно нормального самочувствия, необходимо обратиться к врачу для дообследования.

Пресс-служба НГКБ№ 1 (фото)