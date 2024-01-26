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День российского студенчества отметили в Тяжинском округе

В Татьянин день по доброй традиции активисты студсовета Тяжинского агропромышленного техникума встретили студентов угощениями – мандаринами и конфетами. Специалисты Тяжинской библиотеки имени Н. И. Масалова провели в техникуме акцию-поздравление «Студенчества веселая пора». Библиотекари познакомили студентов с историей праздника. Ребята поучаствовали в конкурсе «Экзаменационный билет» – вспоминали пословицы и поговорки об учебе и знаниях, студенческие приметы. Участникам акции организаторы вручили поздравительные открытки, буклеты и небольшие сувениры.
Советник директора Тяжинского агропромышленного техникума по воспитанию Анна Владимировна Рябова провела интеллектуальную игру «Студенческая пора». Ребята символически вытягивали билет и совместными усилиями разбирали смысл студенческих примет, помогающих сдать экзамен.
В актовом зале техникума прошла программа, посвященная Дню российского студенчества. Собравшихся поздравил с праздником директор Тяжинского агропромышленного техникума Олег Алексеевич Белинский. Режиссер Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский Ольга Викторовна Петракова провела интеллектуальный квиз «Привет, студент». В конкурсной программе соревновались пять сборных команд из числа студентов 1-3 курса. По итогам всех испытаний победила команда «Третий столик справа».
Всем участникам вручили подарки, предоставленные отделом молодежной политики, спорта и туризма администрации Тяжинского муниципального округа. Музыкальные номера присутствующим подарили участники вокальной студии «Акцент» – Валерия Борисова, Павел Бердников, Кристина Лапицкая, Альбина Злобина, Дарья Серебрякова, Олеся Шманай и Кристина Щепина.
В Новопокровском сельском Доме культуры – филиале Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности открылась фотовыставка «Студенчество – веселая пора». В Новомарьинском секторе Итатского городского Дома культуры оформлена выставка фотографий «Я – студент».
В Даниловском сельском Доме культуры для молодежи прошла развлекательная программа «Татьянин день». Специалисты Итатского городского Дома культуры и коррекционной школы-интерната провели для воспитанников развлекательную программу «Классная встреча». В Новоподзорновском сельском Доме культуры состоялась конкурсно-игровая программа «Студенчество – веселая пора».

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kuzbassnews.ru
26/01/2024
Культура
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