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Из Кузбасса отгружены первые партии гороха продовольственного на экспорт в КНР.

Первые, в текущем году, 100 партий гороха продовольственного отправлены из Кузбасса 15 марта в КНР.

Должностными лицами  Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проконтролировано фитосанитарное состояние 2600 тонн гороха выращенного кузбасскими производителями (ООО «Чебулинское», ООО «Усть-Сертинское»).

Пробы, отобранные специалистами Управления, с целью установления соответствия подкарантинной продукции карантинным фитосанитарным требованиям Китайской Народной Республики, исследованы в Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», карантинных объектов для КНР не обнаружено. По заявлениям экспортера на подкарантинную продукцию выдано 100 фитосанитарных сертификатов.

Общество
kuzbassnews.ru
18/03/2024
Общество
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