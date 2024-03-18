Первые, в текущем году, 100 партий гороха продовольственного отправлены из Кузбасса 15 марта в КНР.

Должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проконтролировано фитосанитарное состояние 2600 тонн гороха выращенного кузбасскими производителями (ООО «Чебулинское», ООО «Усть-Сертинское»).

Пробы, отобранные специалистами Управления, с целью установления соответствия подкарантинной продукции карантинным фитосанитарным требованиям Китайской Народной Республики, исследованы в Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», карантинных объектов для КНР не обнаружено. По заявлениям экспортера на подкарантинную продукцию выдано 100 фитосанитарных сертификатов.