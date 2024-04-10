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Курсанты Новосибирского военного института завершили стажировку в Кемеровской области

Для курсантов второго курса факультета сил специального назначения Новосибирского военного института имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации завершилась стажировка, которая проходила на территории Кемеровской области.

В течение месяца будущие офицеры получили первоначальный опыт руководства подразделением специального назначения от военнослужащих отряда спецназа «Кузбасс». Курсанты перенимали опыт, полученный в зоне СВО, отрабатывали огневые навыки, совершенствовали уровень физподготовки и осваивали различные специальные дисциплины.

Кроме этого, будущие офицеры принимали участие в военно-патриотическом воспитании молодежи, встречаясь со школьниками. В ходе посещения образовательных учреждений областного центра молодые люди делились опытом обучения в легендарном военном вузе, а также давали советы старшеклассникам, желающим стать профессиональными защитниками Родины.

Справочно. На текущий момент в России действуют четыре образовательные организации Росгвардии: Новосибирский военный ордена Жукова институт имени генерала армии И.К. Яковлева, Пермский военный институт, Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт, Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт.

 

Фото: Росгвардия

Образование
kuzbassnews.ru
10/04/2024
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