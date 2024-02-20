Кузбасские волонтеры будут работать на Всемирном фестивале молодежи и на «Играх Будущего»

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» в Сочи, там будут 59 волонтеров из Кузбасса. Еще 26 человек отправились в Казань на первый Международный фиджитал-турнир «Игры Будущего».

На Всемирном фестивале молодежи в Сочи кузбасские волонтеры помогут организовывать деятельность площадок по направлениям «аккредитация и административная деятельность», «культура и церемонии», «лингвистические услуги», «медицинское сопровождение», «обеспечение безопасности», «организация питания» и других. ВФМ-2024 объединит 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, включая 10 тысяч иностранных участников.



В Казани с 21 февраля по 3 марта пройдет первый Международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего». Спортивное шоу нового формата объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. Волонтеры КуZбасса уже приступили к работе на площадках. Они задействованы на спортивных объектах, сопровождают иностранных и VIP-гостей, будут помогать зрителям и участниками соревнований в вопросах навигации, взаимодействовать со СМИ в рамках работы пресс-центра.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса