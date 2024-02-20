Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кузбасские волонтеры будут работать на Всемирном фестивале молодежи и на «Играх Будущего»

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» в Сочи, там будут 59 волонтеров из Кузбасса. Еще 26 человек отправились в Казань на первый Международный фиджитал-турнир «Игры Будущего».

На Всемирном фестивале молодежи в Сочи кузбасские волонтеры помогут организовывать деятельность площадок по направлениям «аккредитация и административная деятельность», «культура и церемонии», «лингвистические услуги», «медицинское сопровождение», «обеспечение безопасности», «организация питания» и других. ВФМ-2024 объединит 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, включая 10 тысяч иностранных участников.

В Казани с 21 февраля по 3 марта пройдет первый Международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего». Спортивное шоу нового формата объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. Волонтеры КуZбасса уже приступили к работе на площадках. Они задействованы на спортивных объектах, сопровождают иностранных и VIP-гостей, будут помогать зрителям и участниками соревнований в вопросах навигации, взаимодействовать со СМИ в рамках работы пресс-центра.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

Общество
kuzbassnews.ru
20/02/2024
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus