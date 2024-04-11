Кузбассовцу назначено 14 лет лишения свободы за совершение преступления сексуального характера

30-летний житель Кузбасса более шести лет назад, оставшись дома наедине с дочерью сожительницы, совершил в отношении неё иные действия сексуального характера.

В результате рассмотрения уголовного дела судом установлено, что подсудимый, несколько лет назад находясь дома наедине с дочерью сожительницы, которая на тот момент не достигла 14-летнего возраста, совершил в отношении неё иные действия сексуального характера. Долгое время девочка никому не рассказывала о случившемся, боясь, что ей не поверят. Лишь через несколько лет она решилась рассказать о совершённом в отношении неё преступлении сотруднику подразделения по делам несовершеннолетних.

В судебном заседании подсудимый вину не признал и утверждал, что деяние, в котором его обвиняют, он не совершал.

Однако, несмотря на непризнание вины подсудимым в совершённом преступлении, его вина была доказана в полном объёме совокупностью собранных по уголовном делу доказательств.

Признав подсудимого виновным в совершении иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, суд назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы сроком на 1 год.

После отбытия основного наказания ему также 15 лет запрещено заниматься педагогической, воспитательной, тренерской деятельностью, связанной с работой с лицами, не достигшими 18-летнего возраста.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский гоодской суд