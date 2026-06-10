«На рыбалку всей семьёй». Двое жителей Кузбасса обманным путём похитили у государства 350 000 рублей для покупки лодочного мотора
Мужчины, вступив в предварительный сговор, обманным путём получили от государства 350 тысяч рублей в рамках социального контракта по программе поддержки малоимущих граждан. Согласно представленному бизнес-плану «На рыбалку всей семьёй», деньги предназначались для приобретения лодочного мотора. Однако лодку с мотором на учёт они не поставили, и деятельность, предусмотренную социальным контрактом, не осуществляли.
Из материалов уголовного дела следует, что весной 2024 года 51-летний житель Мариинска, периодически оказывающий услуги по вывозу людей для отдыха на природу, решил дополнительно организовать для туристов водные прогулки на лодке и рыбалку.
Он знал о существовании государственной программы поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Однако величина дохода его семьи не позволяла получить денежные средства в рамках данной программы.
Тогда у мужчины возник умысел на незаконное получение государственной поддержки. Для этого он предложил своему 24-летнему знакомому совместно заниматься туристическим бизнесом по организации прогулок по воде. Семья последнего соответствовала критериям для заключения социального контракта, поскольку он работал неофициально и относился к категории малоимущих граждан. Знакомый согласился участвовать в схеме.
Вступив в предварительный сговор, мужчины совместно оформили всю необходимую документацию на 24-летнего мариинца и вместе с бизнес-планом «На рыбалку всей семьёй» подали документы в органы социальной защиты населения.
При этом молодой человек представил ложные сведения о своих доходах и знал, что заниматься такой деятельностью они не смогут, поскольку ни у него, ни у его сообщника не было удостоверения на право управления маломерным судном и лицензии на перевозку людей водным транспортом.
Тем не менее пакет документов был одобрен, а денежные средства в размере 350 тысяч рублей перечислены на счёт 24-летнего мариинца. После этого он обналичил деньги и передал их организатору преступной схемы.
Для придания видимости законности своей деятельности по фиктивному договору купли-продажи мужчины приобрели лодочный мотор. В дальнейшем, создавая видимость работы в качестве самозанятых, они перечисляли платежи в Федеральную налоговую службу и вели фиктивную отчётность.
Однако преступная деятельность мужчин вскоре была выявлена правоохранительными органами. В отношении них было возбуждено уголовное дело.
В ходе рассмотрения уголовного дела Мариинским городским судом Кемеровской области подсудимые вину в совершении преступления не признали, настаивая на правомерности своих действий. Однако их доводы были опровергнуты совокупностью исследованных судом доказательств.
Оба мариинца были признаны виновными в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. Каждому из них суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев.
Учитывая совокупность смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд пришёл к выводу о возможности исправления осуждённых путём условного отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы и установил им испытательный срок 2 года.
Также они обязаны возместить Министерству труда и социальной защиты Кузбасса всю сумму причинённого преступлением ущерба в размере 350 тысяч рублей.
В соответствии со статьёй 390 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации приговор вступит в законную силу по истечении срока его обжалования, а в случае подачи жалобы, представления в апелляционном порядке – в день вынесения решения судом апелляционной инстанции.
Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев
Фото: Мариинский городской суд