Новейшая техника отечественного производства пополнила автопарк Чистогорского свинокомплекса накануне посевной

Чистогорский свинокомплекс завершает посевную кампанию. Успешно справляться с задачами, которые ставит перед ними компания, растениеводам позволяет постоянное обновление техники и использование современных технологий.

В этом году для нужд Чистогорского свинокомплекса были закуплены 2 трактора "Кировец", 3 прицепа «Тонар», а также почвообрабатывающие агрегаты: тяжелые и шлейфовые бороны. Приобретенная техника – отечественного производства, в ней применены самые передовые решения для агропромышленного комплекса. Тракторы "Кировец" оснащены современной технологией автопилотирования Cognitive Agro Pilot. Технология позволяет при помощи компьютерного зрения вести трактор по прямым параллельным линиям даже при полном отсутствии сигналов спутниковой навигации. Еще одно неоспоримое преимущество российской техники – это то, что запчасти к ней всегда есть в наличии у дилеров и поставляются в короткие сроки. Проводить ремонты можно оперативно, что важно во время полевых работ.

– В 2024 году площадь посевных земель Чистогорского свинокомплекса «Сибагро» увеличилась до 14 тысяч гектаров. Из них только 4,5 в этом году идет под посев. На остальной земле будет проводиться парование, чтобы восстановить почву, – отметил Дмитрий Шабалин, заместитель директора по растениеводству Чистогорского свинокомплекса «Сибагро». – Постоянное совершенствование технологий, использование только новой техники, ставка на автоматизацию помогут нам выйти на высокую урожайность и быть уверенными в качестве своего зерна.

Для выполнения намеченных планов аграрии «Сибагро» в течение года повышали свои компетенции. Проходили обучение на базе Новосибирского государственного аграрного университета по программе «Инновационные технологии производства ярового рапса и льна масличного в Западной Сибири», посещали семинары по технологии выращивания бобовых, масличных и злаковых культур.

Особое внимание в этой посевной кампании уделили новым внедряемым технологиям. Чистогорский свинокомплекс «Сибагро» одним из первых запустил пилотный проект по применению БПЛА. При помощи агродронов поля опрыскивают средствами защиты растений, а в дальнейшем будут оценивать состояние посевов.

Фото: Сибагро