Новокузнецкие росгвардейцы защитили горожанку от физического насилия

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, который на фоне бытового конфликта стал избивать свою сожительницу.

В дневное время к правоохранителям обратилась местная жительница, сообщившая, что в отношении ее 37-летней дочери совершаются противоправные действия. На указанный адрес оперативно прибыл находящийся по близости экипаж Росгвардии, который задержал 38-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения. По предварительной информации, подвыпивший сожитель на почве бытового конфликта стал проявлять агрессию, в результате чего нанес несколько ударов сожительнице по лицу. Пострадавшая по телефону сообщила о случившемся матери, которая направила на адрес проживания дочери стражей правопорядка.

Росгвардейцы обезопасили горожанку и для разбирательства передали задержанного дебошира сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия подчеркивает эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. В случае поступления тревожного сигнала, группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия