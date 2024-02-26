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Обновленные мини-скверы на проспекте Ленина создают особую атмосферу вдоль главной транспортной артерии Кемерова

В 2020 году по нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированному Президентом России, капитально отремонтировали четыре мини-сквера по проспекту Ленина в Кемерове.

Преобразились скверы в районе домов №68, 74, 80 и 86. 

На месте устаревших бордюров появился современный бортовой камень, разрушенный асфальт заменили на тротуарную плитку. После специалисты установили в скверах парковые диваны и светильники, полностью обновили клумбы.

Все четыре зоны отдыха связывает отремонтированный тротуар по проспекту Ленина от улицы Соборной до Центрального проезда.

 

Фото: пресс-служба администрации Кемерово

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
26/02/2024
Общество
Кемерово
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