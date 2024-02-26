Обновленные мини-скверы на проспекте Ленина создают особую атмосферу вдоль главной транспортной артерии Кемерова
В 2020 году по нацпроекту «Жилье и городская среда», инициированному Президентом России, капитально отремонтировали четыре мини-сквера по проспекту Ленина в Кемерове.
Преобразились скверы в районе домов №68, 74, 80 и 86.
На месте устаревших бордюров появился современный бортовой камень, разрушенный асфальт заменили на тротуарную плитку. После специалисты установили в скверах парковые диваны и светильники, полностью обновили клумбы.
Все четыре зоны отдыха связывает отремонтированный тротуар по проспекту Ленина от улицы Соборной до Центрального проезда.
Фото: пресс-служба администрации Кемерово