Оформления эВСД с продлением сроков годности

Мониторинговой группой отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (Далее - Управление) при анализе оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) во ФГИС «Меркурий» на рыбоперерабатывающем предприятии установлено, что уполномоченным лицом осуществлялось продление сроков годности продукции через транзакцию с типом «переработка/производство».

Так, в январе 2024 предприятием выработана продукция «Салат рыбоовощной ХЕ из горбуши с растительным маслом» со сроком годности до 11.02.2024, сырьем для которой являлся «салат рыбоовощной Хе из горбуши п\ф» со сроком годности до 22.01.2024 и продукция «Морковь острая с кальмаром» со сроком годности до 11.02.2024, сырьем для которой являлся «Морковь острая с кальмаром п/ф» со сроком годности до 22.01.2024. В результате действий уполномоченного лица произошло необоснованное увеличение сроков годности продукции на 20 дней.

Регистрация уполномоченного лица в Ветис. Паспорт приостановлена сроком на 10 дней.

Кроме того, за нарушение «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», утв. приказом Минсельхоза России от 13.12.2022 № 862, индивидуальному предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Предостережение находится на контроле у Управления.