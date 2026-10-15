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По инициативе кузбасского лесозаготовителя специалист Россельхознадзора провел профилактический визит

8 октября 2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провел профилактический визит с помощью мобильного приложения «Инспектор» в отношении кузбасского предприятия ООО «Визир».

Проявивший инициативу о проведении данного мероприятия, хозяйствующий субъект был проинформирован об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности, к принадлежащим ему объектам контроля, об их соответствии критериям риска, об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля, исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

В ходе мероприятия представителю организации, осуществляющему деятельность по лесозаготовке, распиловке и строганию древесины, производству пиломатериалов в Тисульском муниципальном округе Кемеровской области — Кузбасса, были даны разъяснения по соблюдению карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции, к использованию подкарантинных объектов, перемещению продукции по территории Российской Федерации, порядку проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания.

Особое внимание было уделено карантинным фитосанитарным зонам, установленным в регионе по карантинным видам вредителей леса, и, как следствие, соблюдению карантинного фитосанитарного режима в карантинной фитосанитарной зоне, порядку проведения обследования мест хранения, переработки древесины, своевременности уведомления территориального управления Россельхознадзора о признаках поражения продукции карантинными объектами.

Общество
kuzbassnews.ru
15/10/2026
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