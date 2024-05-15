По постановлению прокурора Ленинск-Кузнецкого подрядчику назначен штраф за нарушение сроков проведения капитального ремонта школы

Прокуратура Ленинск-Кузнецкого провела проверку исполнения требований федерального законодательства при реализации национального проекта «Образование».

Установлено, что между образовательной организацией и компанией «Строительная компания Стройинвест» заключен муниципальный контракт на проведение работ по капитальному ремонту здания школы.

В установленный контрактом срок подрядчик работы не завершил, что привело к нарушению прав несовершеннолетних на получение образования.

В этой связи прокурором внесено представление руководителю коммерческой организации, а также инициировано привлечение его к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства), ему назначен штраф 30 тыс. рублей.

Благодаря принятым прокуратурой мерам работы по капитальному ремонту завершены

Фото: пресс-служба прокуратуры области