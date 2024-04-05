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Под контролем Управления Россельхознадзора на территорию Кузбасса в марте ввезено более 550 т подкарантинной продукции

В марте 2024 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу при ввозе на территорию Кузбасса проконтролировано 556 т. подкарантинной продукции и 844 штук древесного упаковочного материала, что на 66% меньше, чем импортировано подкарантинной продукции в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

Большая часть плодоовощной продукции — 483 т. ввезена из Республики Казахстан. Основной ассортимент лук репчатый – 370 т, морковь – 63 т, капуста 12 т, томат – 30 т, редька – 4,7 т, тыква – 3,3т.

Из Киргизии в Кузбасс экспортировано 73 тонн подкарантинной продукции, ими оказались томат– 19 т, редька – 4 т, морковь – 50 т.

За прошедший период на подкарантинную продукцию выдано 44 акта карантинного фитосанитарного контроля. При проведении досмотров, карантинных объектов в ввозимой подкарантинной продукции не выявлено.

Общество
kuzbassnews.ru
05/04/2024
Общество
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