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Под контролем Управления Россельхознадзора на территорию Кузбасса ввезено более 1,1 тыс. т подкарантинной продукции

С начала текущего года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу при ввозе на территорию области проконтролировано 1,1 тыс. т подкарантинной продукции и 732 штуки древесного упаковочного материала. Импорт подкарантинной продукции уменьшился в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2023 года (2,1 тыс. т и 513 шт. древесного упаковочного материала).

Из Республики Казахстан ввезена большая часть плодоовощной продукции 0,94 тыс. т. Основной ассортимент лук репчатый – 0,63 тыс. т, томат – 0,066 тыс.т, капуста – 0,54 тыс. т, морковь – 0,042 тыс.т. Кроме того, из Казахстана ввезено 0,12 тыс.т семян подсолнечника продовольственного.

Из Киргизии экспортировано 20 тонн подкарантинной продукции (капуста – 17,3 т, редька – 1,4 т, морковь – 1,3 т).

Из Франции ввезено 147 т посадочного материала (лук севок), для реализации через торговые сети и посадки гражданами в личных подсобных хозяйствах.

На подкарантинную продукцию выдан 51 акт карантинного фитосанитарного контроля. При проведении досмотров, карантинных объектов в ввозимой подкарантинной продукции не выявлено.

Общество
kuzbassnews.ru
14/03/2024
Общество
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