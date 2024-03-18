Поставки кормов для продуктивных животных в Кузбасс

С начала 2024 года на крупнейшее свиноводческое предприятие Кемеровской области - Кузбасса из Томской области железнодорожным транспортом поступил полнорационный комбикорм российского производства, предназначенный в корм продуктивным животным, в количестве 325 тонн.

Разгрузка вагонов осуществлялась на ж/д станции Бардино под контролем сотрудников отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу.

Продукция поступила в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов формы № 3 и с лабораторными исследованиями, проведёнными в аккредитованных лабораториях.

Нарушений требований ветеринарного законодательства Российской Федерации не выявлено.