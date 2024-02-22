Пожилой житель Кузбасса взыскал с 46-летней дочери алименты на своё содержание

Нетрудоспособный 70-летний житель Мариинска обратился в суд с просьбой взыскать с его дочери алименты в размере величины прожиточного минимума ежемесячно в связи с тем, что дочь никакой материальной помощи ему не оказывает, перестав общаться с ним более 15 лет назад. А размера получаемой пенсии хватает лишь на питание, коммунальные расходы и лекарства, что не позволяет приобрести одежду и обувь.

В Кузбассе 70-летний житель Мариинска обратился в суд с исковым заявлением к своей 46-летней дочери о взыскании алиментов на своё содержание. Свои требования мотивировал тем, что в силу возраста является нетрудоспособным, а размер пенсии составляет около 18 тысяч рублей. В связи с этим он лишён возможности провести в дом воду, а также покупать себе одежду, обувь и минимально необходимую бытовую технику. Более 15 лет назад дочь перестала с ним общаться, «вычеркнув из жизни». Кроме пенсии, других доходов у него нет. Дочь проживает в Красноярском крае и, насколько ему известно, работает в «салоне красоты», неплохо зарабатывая. В связи с этим мужчина просил суд взыскать с дочери алименты на своё содержание в размере прожиточного минимума, установленного для пенсионеров на территории Кузбасса – ежемесячно по 11 тысяч 250 рублей с дальнейшей индексацией.

Дочь истца (ответчик по делу) в суд не явилась. Судебная повестка была возвращена в суд по причине истечения срока хранения.

В соответствии со статьёй 87 Семейного кодекса Российской Федерации трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей, и заботиться о них. Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей, определяется судом исходя из материального и семейного положения родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов сторон в твёрдой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно.

Оценив установленные по делу обстоятельства, суд пришёл к выводу, что трудоспособная совершеннолетняя дочь обязана содержать своего нетрудоспособного отца, и заботиться о нём.

Исковые требования истца были удовлетворены в полном объёме. Судом постановлено взыскивать ежемесячно с 46-летней дочери в пользу отца алименты в твёрдой денежной сумме в размере величины регионального прожиточного минимума – по 11 тысяч 250 рублей с последующей индексацией.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд