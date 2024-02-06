Росгвардейцы из Кузбасса приняли участие в увековечивании памяти погибшего героя-земляка

В кемеровской школе №90 состоялось торжественное открытие Парты Героя в честь погибшего выпускника Дмитрия Климова. В мероприятии приняли участие мать героя - Людмила Ивановна Климова, педагоги, ученики школы, представители Росгвардии и другие почетные гости.

Дмитрий Климов был призван в ряды вооруженных сил в 1994 году, откуда отправился на Северный Кавказ. Он участвовал в штурме Грозного. В феврале 1995 года рядовой Климов героически погиб в бою. Указом Президента РФ он был награжден Орденом Мужества посмертно.

Парта Героя с биографией выпускника установлена в школьном музее, где с 2001 года организована экспозиция в честь героического ученика. Военнослужащий отряда специального назначения «Кузбасс» прапорщик Олег М. обратился к ученикам школы и призвал их беречь память о павшем защитнике Отечества.

Фото: Росгвардия