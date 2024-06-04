Росгвардейцы обеспечили безопасность болельщиков во время матча чемпионата России по регби

На стадионе «Металлург» в Новокузнецке состоялся матч чемпионата России по регби, который посетили около тысячи болельщиков.

Задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности во время проведения игры между хозяевами поля «Металлург» и гостями из Казани «Стрела – Ак Барс» совместно с коллегами из других правоохранительных структур выполняли сотрудники вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии находились на стадионе и прилегающей к нему территории для предотвращения нарушений. Маршруты патрулирования сотрудников вневедомственной охраны были приближены к месту проведения чемпионата.

В период проведения игры, благодаря слаженным действиям правоохранителей, нарушений общественного порядка допущено не было. Итогом встречи новокузнецкой и казанской регбийных команд стала победа гостей.

Фото: Росгвардия