Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы обеспечили безопасность болельщиков во время матча чемпионата России по регби

На стадионе «Металлург» в Новокузнецке состоялся матч чемпионата России по регби, который посетили около тысячи болельщиков.

Задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности во время проведения игры между хозяевами поля «Металлург» и гостями из Казани «Стрела – Ак Барс» совместно с коллегами из других правоохранительных структур выполняли сотрудники вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии находились на стадионе и прилегающей к нему территории для предотвращения нарушений. Маршруты патрулирования сотрудников вневедомственной охраны были приближены к месту проведения чемпионата.

В период проведения игры, благодаря слаженным действиям правоохранителей, нарушений общественного порядка допущено не было. Итогом встречи новокузнецкой и казанской регбийных команд стала победа гостей.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
04/06/2024
Спорт
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus