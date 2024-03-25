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Росгвардейцы обеспечили правопорядок на финале чемпионата России по бенди в Кузбассе

В кемеровском Ледовом дворце «Кузбасс» региональные подразделения Росгвардии гарантировали безопасность в ходе решающего матча финала чемпионата России по хоккею с мячом между хозяевами льда и архангельским «Водником».

К охране правопорядка в сотрудничестве с органами внутренних дел были привлечены сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Стражи правопорядка обеспечивали безопасность участников команд и более 6 тысяч болельщиков на трибунах, проводили профилактические мероприятия на прилегающей территории к ледовому дворцу и оказывали поддержку местным жителям.

Матч завершился без происшествий. Впервые за 75 лет кузбасская команда завоевала золото на чемпионате России, одолев гостей со счетом 7:6.  

 

Фото: Росгвардия

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
25/03/2024
Общество
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