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Росгвардейцы поддержали благотворительный фонд защиты животных в Кузбассе

В городе Юрга сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали помощь городскому благотворительному фонду защиты животных «4 лапы» в весенний период.

Стражи правопорядка навещают приют для животных уже более четырех лет. На этот раз росгвардейцы очистили вольеры и прилегающую территорию от снега, скопившегося за зимний период. Кроме того, в помощь благотворительному фонду стражи правопорядка привезли свыше 70 килограммов корма.

«Мы стараемся внести свой вклад в добрые дела, чтобы на наших улицах меньше было бездомных и брошенных животных. А для того, чтобы питомцы находились в хороших условиях, мы регулярно оказываем практическую помощь», - сказал заместитель командира взвода филиала вневедомственной охраны Росгвардии прапорщик Денис Губарев.

Напоследок стражи правопорядка познакомились с новыми питомцами и пожелали работникам фонда найти для братьев наших меньших хороших хозяев.

 

 

Фото: Росгвардия

Общество
Юрга
kuzbassnews.ru
10/04/2024
Общество
Юрга
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