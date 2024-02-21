Росгвардейцы пресекли противоправные действия в отношении новокузнечанки и ее автомобиля

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленника, который с ножом напал на автомобиль горожанки.

Вечером на сигнал о помощи росгвардейцы прибыли во двор многоквартирного дома на улице Фестивальная. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили 42-летнюю женщину, которая пояснила, что неизвестный, причинивший кузовные повреждения ее автомобилю «Тойота Рав-4», скрылся.

По предварительной информации, заявительница застала на улице неадекватного мужчину, который наносил удары по ее припаркованному автомобилю. Женщина потребовала прекратить противоправные действия, однако мужчина стал еще агрессивнее, и женщина вынуждена была закрыться в своем авто. Тогда злоумышленник достал нож и начал наносить удары по кузову и стеклу.

Росгвардейцы установили приметы дебошира и в результате поисковых мероприятий задержали 28-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения, который не смог пояснить причину своего поступка.

Для дальнейшего разбирательства и возмещения причиненного ущерба росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что автовладельцы в целях имущественной безопасности могут оснастить свое транспортное средство спутниковой навигационно-мониторинговой системой «Алмаз». Система позволяет стражам правопорядка в режиме реального времени осуществлять контроль местоположения и состояния транспортного средства. В случае противоправных посягательств информация с точным местоположением транспортного средства поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайшие сроки группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры по защите имущества.

Фото: Росгвардия