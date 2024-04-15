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Росгвардейцы разыскали жителя Мариинска, который ушел из дома, чтобы выкинуть мусор, и пропал

В Мариинске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оказал содействие в поиске пропавшего мужчины, которого разыскивала его супруга.

По предварительной информации, за помощью к правоохранителям обратилась местная жительница, сообщившая, что ее 48-летний супруг утром отправился на улицу выбросить мусор и не вернулся. Ориентировка мужчины с приметами поступила нарядам Росгвардии, задействованным в системе единой дислокации.

Уже ночью экипаж войск правопорядка обнаружил подходящего под описание прохожего в частном секторе с признаками алкогольного опьянения, которым оказался разыскиваемый мужчина. Выяснилось, что пропавший на улице встретил своего друга, вернувшегося в город, и отправился с ним отмечать встречу, не имея возможности предупредить супругу, поскольку оставил дома телефон.

Росгвардейцы сообщили о найденном гражданине сотрудникам органов внутренних дел для передачи информации его волнующейся родственнице.

Фото: Росгвардия

Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
15/04/2024
Происшествия
Мариинск
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