Росгвардейцы разыскали злоумышленника, ограбившего горожанина

В Белове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого, который в ночное время похитил смартфон у 41-летнего горожанина во время прогулки.

В вечернее время на маршруте патрулирования улицы Железнодорожной росгвардейцы обратили внимание на молодого человека, который подходил под описание из ориентировки. При виде стражей правопорядка злоумышленник попытался скрыться. Росгвардейцы задержали ранее неоднократно судимого за кражи и незаконный оборот наркотиков 21-летнего местного жителя. Недалеко от места задержания сотрудники Росгвардии обнаружили похищенный гаджет, который предполагаемый виновник бросил во время преследования.

По предварительной информации, заметив горожанина на лавочке и лежащий рядом с ним смартфон, злоумышленник схватил гаджет и скрылся. Хозяин имущества обратился за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали предполагаемого грабителя сотрудникам органов внутренних дел. Найденный телефон был возвращен законному владельцу.

Чтобы не стать жертвой уличных грабителей гражданам рекомендовано: не привлекать излишнего внимания посторонних лиц к украшениям и носимой электронике; возвращаться домой только по освещенным и оживленным улицам, не выбирая для сокращения пути темные переулки. Кроме этого, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, граждане могут спровоцировать нападение, поскольку являются легкой добычей для злоумышленников. Лишний раз не рискуйте и возвращайтесь домой на такси.

Фото: Росгвардия