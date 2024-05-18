Росгвардейцы вместе со школьниками «усыновили» деревья в рамках экологической акции

В Кузбассе стартовала региональная экологическая акция «Сад Памяти» под девизом «Усынови дерево». Сотрудники кемеровского СОБР «Символ» проявили инициативу и пригласили воспитанников Росгвардии, чтобы вместе подарить дом саженцам кедра на территории своего отряда.

К спецназу и детям Росгвардии присоединилась и преподаватель института инженерных технологий, доцент и кандидат технических наук Кемеровского государственного университета Людмила Иванова. Она поблагодарила росгвардейцев за проявленное внимание к окружающей среде и решение высадить деревья на своей территории. После небольшой лекции о правильности посадки растений и эффективном уходе в дальнейшем участники акции приступили к высаживанию. Собровцы выкопали небольшие ямки, дети и студенты посадили более десяти саженцев кедра, после чего полили растения.

«Сеянцы слишком молоды для высадки в городе, их необходимо доращивать за городом, причем совместными усилиями в течение нескольких поколений. Потому акция называется «Усынови дерево», - рассказала доцент и кандидат технических наук Кемеровского государственного университета Людмила Иванова.

Кроме того, совместно с гостьей из Кемеровского государственного университета юнгвардейцы взяли пробы воды из родника, расположенного вблизи отряда быстрого реагирования. По ее словам, в лаборатории университета специалисты смогут определить, насколько вода пригодна для употребления. В случае повышенной нормы примесей сотрудники спецназа и дети проведут дополнительную очистку родника.

«Мне мероприятие очень понравилось. Думаю, что теперь мы чаще будем приезжать к нашим наставникам, чтобы ухаживать за своими деревьями», - поделилась ученица 7 класса Росгвардии Алиса Лизунова.

Росгвардейцы в конце встречи дали своим воспитанникам напутствие, отметив, что теперь перед ними с юнгвардейцами лежит ответственность за зеленых подопечных.

Фото: Росгвардия