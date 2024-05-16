Росгвардейцы выразили благодарность гурьевским фермерам за их гражданский поступок

В Гурьевске инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии выразили благодарность местной жительнице и ее коллегам, которые во время пахотных работ обнаружили предмет, похожий на пистолет.

К правоохранителям обратилась 41-летняя жительница Гурьевска с необычной находкой. По словам горожанки, во время обработки почвы фермерского хозяйства рядом с деревней Усть-Канда гурьевского округа под плуг попал предмет, из-за которого пришлось приостановить работы. В ходе осмотра сельхозорудия фермеры обнаружили предмет, конструктивно схожий с пистолетом, который был сильно поврежден коррозией. Проявив бдительность и гражданскую позицию, работники сельского хозяйства приняли решение отнести находку правоохранителям.

По предварительной информации, найденный предмет является газовым пистолетом немецкого производства «Вальтер», снаряженным боеприпасами. В настоящий момент по данному факту проводится проверка.

«Несмотря на то, что найденный пистолет из-за своего состояния уже не представляет опасности, мы все равно признательны гражданам, которые с должной ответственностью подходят к вопросам безопасности и добровольно выдают стражам правопорядка незаконное оружие и боеприпасы», - сказал старший инспектор гурьевского офиса отдела лицензионно-разрешительной работы Росгвардии капитан Роман Суриков.

Следует помнить, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Фото: Росгвардия