Росгвардейцы задержали дебошира, который мог представлять угрозу для медиков

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии усмирил агрессивного пациента, который препятствовал работе медиков.

В утреннее время росгвардейцы в кратчайший срок прибыли на вызов, сработавшей сигнализации в карете скорой медицинской помощи на улице Клименко. На месте стражи правопорядка обнаружили 48-летнего местного жителя, который проявлял агрессию в адрес бригады скорой помощи. Росгвардейцы задержали гражданина с признаками алкогольного опьянения для выяснения обстоятельств.

По предварительной информации, после употребления спиртных напитков задержанный вызвал себе бригаду медиков. Сразу после их прибытия мужчина начал вести себя агрессивно, выражаясь грубой нецензурной бранью и представляя опасность для окружающих. В результате фельдшер нажал кнопку экстренного вызова сотрудников Росгвардии, которые успокоили гражданина. Тот не смог пояснить причину вызова скорой помощи. Убедившись, что здоровью мужчины ничто не угрожает, росгвардейцы передали его для разбирательства сотрудникам органов внутренних дел.

В Кузбассе кареты скорой медицинской помощи оборудованы спутниковой навигационно-мониторинговой системой, позволяющей стражам правопорядка в режиме реального времени осуществлять контроль местоположения и состояния транспортных средств. В случае необходимости медицинские работники могут подать тревожное сообщение из любой части города с планшетных компьютеров, которыми оборудованы медицинские бригады. Сигнал поступает в дежурную часть вневедомственной охраны, откуда передается ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайшие сроки группа задержания прибывает на место происшествия, устанавливает причину срабатывания тревожной сигнализации и принимает меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия