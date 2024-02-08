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Росгвардейцы задержали дебошира, напавшего на работника ресторана быстрого питания

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек противоправные действия на охраняемом объекте и задержал виновника, причинившего телесные повреждения работнику ресторана быстрого питания.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к пункту общественного питания на улице Кирова. На месте происшествия стражи правопорядка успокоили и задержали посетителя с признаками алкогольного опьянения, которым оказался 45-летний местный житель.

По предварительной информации, 20-летний менеджер заведения разбудил уснувшего посетителя, который стал оскорблять молодого человека. В ходе конфликта дебошир нанес несколько ударов в грудь сотруднику заведения. Для пресечения противоправных действий персонал общепита нажал кнопку экстренного вызова Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия подчеркивает эффективность установки тревожной сигнализации с кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны для личной и имущественной безопасности. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
08/02/2024
Происшествия
Новокузнецк
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