Росгвардейцы задержали дебошира, повредившего имущество торговой точки

В Березовском экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресёк противоправные действия в торговой точке и задержал агрессивного мужчину, который повредил витрину холодильника.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в продуктовый магазин на проспекте Шахтеров. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили посетителя торговой точки, который конфликтовал с продавцом. Росгвардейцы успокоили агрессивного мужчину и задержали его для выяснения обстоятельств.

По предварительной информации, 42-летний мужчина после злоупотребления спиртными напитками пришел за дополнительной порцией алкоголя в торговую точку. Злоумышленник начал нарушать общественный порядок якобы из-за отсутствия в продаже спиртного и после нецензурных высказываний в адрес работницы разбил локтем остекление холодильной витрины. В целях предотвращения дальнейших противоправных действий работница нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства, а также для возмещения причиненного ущерба росгвардейцы передали мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия