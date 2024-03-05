Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы задержали дебошира, повредившего имущество торговой точки

В Березовском экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресёк противоправные действия в торговой точке и задержал агрессивного мужчину, который повредил витрину холодильника.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в продуктовый магазин на проспекте Шахтеров. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили посетителя торговой точки, который конфликтовал с продавцом. Росгвардейцы успокоили агрессивного мужчину и задержали его для выяснения обстоятельств.

По предварительной информации, 42-летний мужчина после злоупотребления спиртными напитками пришел за дополнительной порцией алкоголя в торговую точку. Злоумышленник начал нарушать общественный порядок якобы из-за отсутствия в продаже спиртного и после нецензурных высказываний в адрес работницы разбил локтем остекление холодильной витрины. В целях предотвращения дальнейших противоправных действий работница нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства, а также для возмещения причиненного ущерба росгвардейцы передали мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Березовский
kuzbassnews.ru
05/03/2024
Происшествия
Березовский
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus