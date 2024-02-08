Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы задержали похитителя товара из торговой точки

В Ленинске-Кузнецком благодаря бдительным работникам торговли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали предполагаемого похитителя продуктов питания из охраняемого магазина.

В дневное время росгвардейцы прибыли на вызов сработавшей сигнализации в магазин крупной торговой сети на улице Ленина. На месте происшествия был задержан 34-летний подозреваемый в хищении товара, на которого указали работники коммерческой организации.

По предварительной информации, днем ранее предполагаемый виновник сложил в рюкзак мясные деликатесы и упаковки с кофе, после чего вышел из торгового зала, минуя кассовую зону. По записям с камер видеонаблюдения работники обнаружили факт хищения и после очередного появления посетителя нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по статье 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишения свободы.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
08/02/2024
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus