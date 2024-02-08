Росгвардейцы задержали похитителя товара из торговой точки

В Ленинске-Кузнецком благодаря бдительным работникам торговли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали предполагаемого похитителя продуктов питания из охраняемого магазина.

В дневное время росгвардейцы прибыли на вызов сработавшей сигнализации в магазин крупной торговой сети на улице Ленина. На месте происшествия был задержан 34-летний подозреваемый в хищении товара, на которого указали работники коммерческой организации.

По предварительной информации, днем ранее предполагаемый виновник сложил в рюкзак мясные деликатесы и упаковки с кофе, после чего вышел из торгового зала, минуя кассовую зону. По записям с камер видеонаблюдения работники обнаружили факт хищения и после очередного появления посетителя нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по статье 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Фото: Росгвардия