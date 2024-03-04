Росгвардейцы заняли призовые места на областных соревнованиях среди силовых структур

В областном центре прошли соревнования по служебному двоеборью и лыжным гонкам областного отделения «Динамо». Представители сводной команды территориального управления Росгвардии и отряд специального назначения «Кузбасс» стали одними из лучших среди региональных ведомств.

Соревнования для 60 спортсменов из всех силовых структур региона проходили в два этапа. Сначала спортсмены выполняли стрельбу из пистолета Макарова (упражнение ПБ-8, скоростная стрельба с переносом огня по фронту). Затем определяли, кто быстрее на лыжне. Лыжные гонки проходили на различных дистанциях от 5 до 7,5 километров в зависимости от возрастной группы участников.

В результате ожесточенной борьбы команда Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу заняла второе место в соревнованиях по служебному двоеборью, уступив «золото» Главному управлению федеральной службы исполнения наказаний. Третье место заняли спортсмены из МВД. Кроме того, офицер специального отряда быстрого реагирования «Символ» майор Елена Н. стала победителем служебного двоеборья в личном первенстве, она также заняла второе место по результатам лыжных гонок.

Были отмечены и военнослужащие отряда специального назначения «Кузбасс», которые заняли третье место по итогам соревнований по лыжным гонкам.

Фото: Росгвардия