Росгвардейцы защитили жительницу южной столицы от агрессивного сожителя

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал предполагаемого виновника в нанесении телесных повреждений своей сожительнице.

В ночное время росгвардейцы получили сообщение, что в многоквартирном доме на улице Покрышкина требуется помощь 39‑летней хозяйке жилища, у которой произошел конфликт с сожителем. Оперативно прибывшие на место стражи правопорядка в квартире задержали ранее судимого 47-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, в ходе совместного распития спиртных напитков между сожителями произошел словесный конфликт. В результате мужчина нанес несколько ударов кулаком по голове возлюбленной. Горожанка обратилась за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали злоумышленника сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что в целях обеспечения личной безопасности рекомендовано устанавливать в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный пульт охраны. В случае необходимости граждане в любое время могут подать тревожный сигнал, который поступит ближайшему экипажу Росгвардии. В кратчайший срок группа задержания прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания тревожной сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия