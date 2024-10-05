Росгвардия Кузбасса обеспечила безопасность зрителей и спортсменов на всероссийских матчах по хоккею

В крупных городах Кемеровской области прошли очередные хоккейные матчи чемпионатов России по хоккею с мячом и шайбой, правопорядок которых совместно с правоохранителями обеспечили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

В Кемерове сотрудники филиала вневедомственной охраны обеспечили безопасность матча по хоккею с мячом между командами «Кузбасс» и казанским «Ак Барс - Динамо». Стражи правопорядка осуществляли безопасность спортсменов и болельщиков на трибунах, а также провели профилактические мероприятия на прилегающей территории к ледовому дворцу «Кузбасс».

В Новокузнецке на «Арене кузнецких металлургов» прошел хоккейный матч с шайбой Чемпионата России среди мужских команд между местным «Металлургом» и «Динамо» из Санкт-Петербурга. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии осуществляли пешее патрулирование вблизи спортивного объекта с целью поддержания правопорядка и находились в досмотровых зонах для предотвращения проноса запрещенных предметов.

Оба спортивных события прошли без происшествий. Матчи завершились победой команды «Кузбасс» в хоккее с мячом и команды «Динамо» из Санкт-Петербурга в хоккее с шайбой. Общая аудитория двух мероприятий составила более 3 000 зрителей.

Фото: Росгвардия