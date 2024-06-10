Росгвардия провела ярмарку вакансий для жителей Новокузнецка и Березовского

В кадровых центрах Новокузнецка и Березовского состоялась ярмарка вакансий при участии представителей кадрового подразделения филиалов вневедомственной охраны Росгвардии. Мероприятие направлено для соискателей, желающих узнать о возможностях трудоустройства в войска правопорядка.

На ярмарке представители Росгвардии предоставили актуальную информацию о вакансиях, условиях службы, социальных гарантиях и процессе прохождения военно-врачебной комиссии. Было отмечено, что для оценки соответствия кандидатов установленным требованиям проводятся медицинское освидетельствование и профессионально-психологический отбор.

Особое внимание было уделено возможности трудоустройства для кузбасских призывников, окончивших высшие учебные заведения. Для таких кандидатов существует возможность поступить на службу в подразделения Росгвардии без обязательного прохождения службы в армии, предоставляется отсрочка на период службы в войсках правопорядка.

Среди дополнительных преимуществ были выделены льготные путевки в санаторно-курортные учреждения, возможность обучения в высших и средних учебных заведениях Росгвардии, предоставление служебного жилья или компенсации за его поднаем. Также дети сотрудников имеют право поступления в учебные заведения Росгвардии на бесконкурсной основе.

За более подробной информацией о вакансиях в подразделениях территориального управления Росгвардии можно обратиться на официальный сайт 42.rosguard.gov.ru в разделе «ВАКАНСИИ».

Фото: Росгвардия