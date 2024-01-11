Рождественские мастер-классы, выставки рисунков, викторины и игровые программы провели работники культуры в Тяжинском округе

Специалисты сельских учреждений культуры клубного типа совместно с детьми, участниками художественной самодеятельности посетили земляков, исполняя рождественские песни, с пожеланиями богатого урожая, здоровья и согласия в семье.

В Итатском городском Доме культуры – филиале Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности открылась выставка живописных работ юных художников «Рождественские фантазии», а в Ступишинском сельском Доме культуры – выставка детских рисунков «Пришла коляда – открывай ворота».

В Новопреображенском секторе Старо-Урюпского СДК дети вместе с родителями приняли участие в мастер-классе «Рождественский ангел».

Специалисты Бороковского сектора Акимо-Анненского сельского Дома культуры и библиотеки провели для ребят интеллектуальную игру – поле чудес «Рождественские истории». В Итатском ГДК состоялся интеллектуальный турнир «Новогодняя логика».

Работники Новоподзорновского сельского Дома культуры, библиотеки и участники художественной самодеятельности показали землякам музыкально-пародийный спектакль для взрослого населения «Сказка про Ивана-дурака, Бабу Ягу, летающий валенок и утопленный смартфон».

В Итатском городском Доме культуры совместно с воскресной школой провели театрализовано-игровую программу «Радуйтесь люди, Христос родился!». Настоятель Итатского храма святителя Николая Чудотворца отец Алексей Чертков поздравил ребят с праздником Рождества Христова. Дети приняли участие в различных конкурсах и колядках. Ребята воскресной школы показали спектакль «Веселое Рождество».

Специалисты Нововосточного сельского Дома культуры и библиотеки провели для детей и их родителей конкурсную программу «Рождественские посиделки». В Борисоглебском секторе Нововосточного сельского Дома культуры состоялась игровая программа «Пришла Коляда накануне Рождества», в Старо-Урюпском СДК – «Чудеса Рождественской ночи», в Тисульском СДК – «Веселое Рождество».

В Даниловском сельском Доме культуры для детей разного возраста прошла познавательно-развлекательная программа «Рождественское чудо». В Кубитетском СДК для семейных пар состоялась развлекательная программа «Рождественские посиделки».