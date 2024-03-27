Руководитель сельхозпредприятия в Кемеровской области-Кузбассе привлечён к административной ответственности за нарушение ветеринарных правил по содержанию крупного рогатого скота

В марте 2024 года при проведении плановой выездной проверки, проводимой инспекторами отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в отношении сельхозпредприятия, осуществляющего деятельность по разведению молочного крупного рогатого скота и производство сырого молока, установлено, что руководителем этого предприятия были допущены нарушения «Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации», утвержденных приказом Минсельхоза России от 21.10.2020 № 622 и «Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов», утвержденных приказом Минсельхоза России от 26.10.2020 № 626.

Нарушения были допущены в виде:

- частичного отсутствия ограждения предприятия, обеспечивающего недопущение проникновения диких животных (за исключением птиц и мелких грызунов) на его территорию;

- отсутствия зоны карантинирования;

- отсутствия на въезде (выезде) на территорию (с территории) предприятия помещения, здания, сооружения или площадки для обработки транспортных средств в целях дезинфекции внешних поверхностей и исключения загрязнения территории предприятия;

- отсутствия дезоковрика перед входом в ветеринарный пункт и дезинфекционных ванночек во входах в здания для содержания крупного рогатого скота;

- отсутствия родильного отделения;

- отсутствия изолированных помещений (изоляторов) вместимостью до 1 процента от общего поголовья или оборудованных отдельных станков с перегородками в каждом животноводческом помещении для содержания и лечения слабых, больных животных, животных с повышенной температурой тела, а также животных, подозреваемых в заболевании;

- наличия разбросанных биологических отходов на территории предприятия.

За допущенные нарушения ветеринарного законодательства, выявленные по результатам контрольного (надзорного) мероприятия, Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу привлекло предприятие к административной ответственности по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ и по части 3 статьи 10.8 КоАП РФ.