Руководители «Южного Кузбасса» встретились на директорском турнире

В угольной компании «Южный Кузбасс» стартовали традиционные соревнования по мини-футболу среди руководителей подразделений и филиалов.

На весеннем этапе директорского турнира по мини-футболу «Южного Кузбасса» вновь встретились сборные главного управления компании и четырех ее филиалов – Томусинского автотранспортного управления, Управления по открытой добыче угля, Управления по подземной добыче угля и Управления по обогащению и переработке угля.

Футболисты сыграли пять матчей по 15 минут каждый. В итоге по результатам первого этапа в лидеры вышли обогатители.

«Директорский турнир по мини-футболу – ежегодное мероприятие «Южного Кузбасса». Участие в нем престижно для каждого работника компании. Следующие этапы турнира состоятся в июне и сентябре, а результаты мы подведем в конце года после зимних финальных игр», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»