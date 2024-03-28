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Руководители «Южного Кузбасса» встретились на директорском турнире

В угольной компании «Южный Кузбасс» стартовали традиционные соревнования по мини-футболу среди руководителей подразделений и филиалов.

На весеннем этапе директорского турнира по мини-футболу «Южного Кузбасса» вновь встретились сборные главного управления компании и четырех ее филиалов – Томусинского автотранспортного управления, Управления по открытой добыче угля, Управления по подземной добыче угля и Управления по обогащению и переработке угля.  

Футболисты сыграли пять матчей по 15 минут каждый. В итоге по результатам первого этапа в лидеры вышли обогатители.

«Директорский турнир по мини-футболу – ежегодное мероприятие «Южного Кузбасса». Участие в нем престижно для каждого работника компании. Следующие этапы турнира состоятся в июне и сентябре, а результаты мы подведем в конце года после зимних финальных игр», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.  

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

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kuzbassnews.ru
28/03/2024
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