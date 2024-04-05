РУСАЛ и Эн+ проводят грантовый конкурс для корпоративных волонтеров «Вдохновляй и действуй!»

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о старте приема заявок на грантовый конкурс «Вдохновляй и действуй!» в рамках программы поддержки и развития общегородского и корпоративного волонтерства «Помогать просто».

Поддержку получат проекты, направленные на содействие социальным учреждениям в регионах ответственности компаний. Конкурс реализуется в рамках программы «Помогать просто» и призван вовлекать социально активных сотрудников РУСАЛа и Эн+ в корпоративное волонтерство.

Конкурс стартовал в 2022 году и в течение двух лет поддержал более 80 волонтерских проектов из более полутора десятков российских регионов. Благополучателями стали более 3 100 человек. Благодаря конкурсу на территориях ответственности РУСАЛа уже появились разработанными сотрудниками компании небольшие локальные инициативы, связанные с образовательными мероприятиями экологического характера, игрочтения, курсы волонтерства и финансовой грамотности и другие проекты.

В Новокузнецке в прошлом году победителями конкурса «Вдохновляй и действуй» стали 3 проекта волонтеров-металлургов. Так, два проекта были реализованы в школе-интернате №88, воспитанники которого стали участниками театрального курса «На равных», где изучали основы актерского мастерства, а волонтёры проекта «Волейбольный наставник» провели ряд тренировок и дали мастер-классы по игре в волейбол. Третьим стал «Коворкинг центр для волонтеров #Не_завод», благодаря которому у активных сотрудников НкАЗа появилось место для встреч, обсуждения и реализации дальнейших проектов.

В 2024 году приоритет будет отдан волонтёрским проектам, которые сфокусированы не только на поддержке социальных учреждений регионов ответственности, но и сотрудников предприятий и ветеранов производства. В этом году в конкурсе две номинации: «Амбассадоры изменений» и «Рабочее место будущего».

«РУСАЛ – один из лидеров по развитию корпоративного волонтерского движения. Ежегодно более 3 000 сотрудников участвуют в волонтерских программах и проектах компании и других организаций. Сегодня корпоративное волонтерство РУСАЛа – это десятки проектов, охватывающих самые разные сферы: благотворительность, культурная, просветительская, исследовательская деятельность, оказание помощи социальным учреждениям, экологическая и природоохранная работа, забота о животных. Все эти направления являются приоритетными для РУСАЛа и закреплены в Стратегии устойчивого развития бизнеса до 2035 года», – отметила Елена Мякотникова, директор по устойчивому развитию, член Исполнительного Комитета (Правления) РУСАЛа.

Прием заявок проходит на сайте http://grants.fcsp.ru/ и продлится до 21 апреля. Победители конкурса будут объявлены 1 июня 2024 года.

Администрирование и организационное сопровождение программы осуществляет Центр социальных программ (ЦСП) РУСАЛа. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на сайте http://www.fcsp.ru/.

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа