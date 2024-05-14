РУСАЛ инвестирует 1,6 миллиарда рублей во внедрение искусственного интеллекта на алюминиевых заводах

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, внедрит на пяти своих алюминиевых заводах технологию мониторинга электролизных цехов с помощью машинного зрения. Инвестиции в проект составят примерно 1,6 миллиардов рублей. Технология разработана специалистами компании и станет первым примером использования искусственного интеллекта в промышленных масштабах в алюминиевом производстве РУСАЛа.

Технология мониторинга с помощью машинного зрения будет внедрена в цехах электролиза Красноярского, Братского, Новокузнецкого, Иркутского и Волгоградского алюминиевых заводов РУСАЛа до 2027 года. Инвестиции составят 1,6 миллиардов рублей.

«Технология была разработана специалистами «Инженерно-технологического центра РУСАЛ» («РУСАЛ ИТЦ») и станет первым примером применения искусственного интеллекта в промышленных масштабах в алюминиевом производстве РУСАЛа. Она доказала свою эффективность в ходе опытной эксплуатация в двух цехах электролиза Красноярского алюминиевого завода (КрАЗ), благодаря ей вдвое снизилось время разгерметизации электролизеров по сравнению с мониторингом персоналом во время плановых обходов», - рассказал Технический директор РУСАЛа Виктор Манн.

Электролизеры этих пяти алюминиевых заводов работают по созданной РУСАЛом технологии ЭкоСодерберг, позволяющей по сравнению с традиционным Содербегом существенно снизить воздействие на окружающую среду. Одно из главных технических преимущество ЭкоСодерберга – высокая герметичность электролизеров, поэтому мониторинг машинным зрением позволяет дополнительно повысить экологичность электролиза. Два новейших алюминиевых завода РУСАЛа - Хакасский и Богучанский (построены соответственно в 2006 и 2019 годах) - используют еще более современную технологию обожженных анодов, при которой нет необходимости применять мониторинг электролиза.

«Внедрение технологии в цехах КрАЗа завершится в ближайшее время, параллельно мы начинаем проектирование для БрАЗа и других заводов, и в 2027 году планируем завершить тиражирование этой системы. Суть технологии в том, что модели машинного зрения через специализированные видеокамеры круглосуточно обнаруживают нарушения герметичности электролизёров и вызывают оператора. Пилотный проект разрабатывался в 2018-2020 годах, в течение этого времени мы на сотнях часов видео обучали нейросеть распознавать случаи разгерметизации, например, дым, и отличать их от проблесковых маячков технологического транспорта, солнечных зайчиков, отражений, ковшей с раскаленным металлом. В то же время мы начали развивать системы на основе искусственного интеллекта в других производственных процессах», - рассказал Директор по автоматизации производства «РУСАЛ ИТЦ» Михаил Гринишин.

Данная технология в 2023 году получила национальную премию «Лидеры искусственного интеллекта».

Фото: РУСАЛ