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РУСАЛ продлевает сроки приема заявок на участие во Всероссийской олимпиаде «13 элемент. Alхимия будущего» до 13 февраля

Напомним, что победителям и участникам олимпиады даются дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы-партнеры компании, а также призы и незабываемый опыт.

Чтобы принять участие в отборочном этапе олимпиады зарегистрируйтесь на карьерно-развивающем портале РУСАЛа и En+ и подайте заявку в разделе «Проекты» (ссылка на конкретную страницу) до 13 февраля 2024 года.

Олимпиада «13 элемент. Alхимия будущего» проходит ежегодно с 2011 года. Конкурс направлен на выявление и поддержку талантливых школьников 8-11 классов, увлеченных естественно-научными предметами (физика, математика, информатика, химия). В конкурсе также участвуют и учителя — кураторы.

Портал olimpiada.ru присвоил Олимпиаде РУСАЛа самый высокий рейтинг (9.6) среди конкурсов по физике, химии и информатике.

 

Фото: РУСАЛ

 

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08/02/2024
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