Напомним, что победителям и участникам олимпиады даются дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы-партнеры компании, а также призы и незабываемый опыт.

Чтобы принять участие в отборочном этапе олимпиады зарегистрируйтесь на карьерно-развивающем портале РУСАЛа и En+ и подайте заявку в разделе «Проекты» (ссылка на конкретную страницу) до 13 февраля 2024 года.

Олимпиада «13 элемент. Alхимия будущего» проходит ежегодно с 2011 года. Конкурс направлен на выявление и поддержку талантливых школьников 8-11 классов, увлеченных естественно-научными предметами (физика, математика, информатика, химия). В конкурсе также участвуют и учителя — кураторы.

Портал olimpiada.ru присвоил Олимпиаде РУСАЛа самый высокий рейтинг (9.6) среди конкурсов по физике, химии и информатике.

Фото: РУСАЛ