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РУСАЛ создал департамент промышленного искусственного интеллекта

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о создании департамента промышленного искусственного интеллекта. Цель нового подразделения компании – разработка технологий с использованием искусственного интеллекта для производственных процессов РУСАЛа. В настоящий момент департамент работает над 18 проектами различной сложности, несколько проектов внедрены в промышленное производство, а один из них вышел на стадию масштабного тиражирования.

Департамент промышленного искусственного интеллекта создан в составе Дирекции по автоматизации производства «Инженерно-технологического центра РУСАЛ» (РУСАЛ ИТЦ).

«Первый НИОКР проекта с использованием искусственного интеллекта РУСАЛ открыл еще в 2018 году, в 2019 году созданная в его рамках технология по мониторингу с помощью машинного зрения электролизного производства была запущена в опытную эксплуатацию на Красноярском алюминиевом заводе. Также были созданы Цифровые двойники глиноземных заводов. Возможности практического применения искусственного интеллекта стремительно расширяются, поэтому мы создали соответствующий департамент с целью консолидировать работу РУСАЛа в этом направлении, ускорить разработку новых технологий на основе нейросетей и их внедрение в производственные процессы. Сейчас департамент промышленного искусственного интеллекта работает над 18 проектами различной степени сложности и их количество постоянно растет», – рассказал Технический директор РУСАЛа Виктор Манн.

Компания признала успешным пилотный проект по мониторингу электролизного производства, он также был отмечен Национальной премией в области искусственного интеллекта. Использование искусственного интеллекта позволяет минимизировать человеческий фактор и повысить эффективность производственного процесса.

«Среди перспективных проектов Департамента промышленного искусственного интеллекта – создание «Цифрового технолога», «Цифрового литейщика», управление искусственным интеллектом новой прорывной технологией инертного анода, полная роботизация сверхмощных электролизеров, разработка инновационных материалов и нового специализированного оборудования при непосредственном участии искусственного интеллекта, создание soft sensors (когда технологический параметр вычисляется не на основе непосредственного измерения, а рассчитывается методами анализа больших данных других параметров), контроль отгрузки готовой продукции с помощью машинного зрения и многие другие. Новый департамент задает векторы проектов на основе искусственного интеллекта, в их реализации участвуют команды из других подразделений Дирекции по автоматизации, например, специалисты по data science, разработчики приложений, проектировщики аппаратного обеспечения», – рассказал Директор по автоматизации производства «РУСАЛ ИТЦ» Михаил Гринишин.

 

Фото из открытых источников

Экономика
kuzbassnews.ru
10/04/2024
Экономика
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