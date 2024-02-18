Сергей Цивилев подписал соглашение о сотрудничестве с Российскими студенческими отрядами

В День российских студенческих отрядов на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал соглашение с Молодежной общероссийской общественной организацией «Российские Студенческие Отряды» (РСО). Такое сотрудничество позволит организовать в регионе молодежно-студенческую стройку межвузовского кампуса «Кузбасс».

В кампусе будет предусмотрена инфраструктура и для молодых семей — обустроенные семейные общежития, детские сады и другие необходимые объекты. Уникальность объекта в том, что он — межвузовский, для всех студентов региона. Для реализации проекта выделены лучшие места в столицах двух агломераций. Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса