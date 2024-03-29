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Шесть лет назад на НкАЗе появилась собственная мобильная высоковольтная лаборатория на базе автомобиля

На ней смонтирован комплекс диагностического оборудования для испытания электрооборудования, силовых трансформаторов и кабельных линий. Он способен автоматически распознавать пробои, сохранять и протоколировать результаты замеров, измерять токи утечки.

С его помощью персонал лаборатории проверяет кабельные линии и трансформаторы и проводит их превентивное обслуживание.

По словам заводских специалистов, использование мобильной высоковольтной лаборатории позволяет своевременно определять проблемные участки кабельных линий и оперативно устранять их, не допуская аварийных простоев оборудования.

- За шесть лет мы полностью исключили внеплановые и аварийные выходы из строя кабельных линий на второй площадке завода, - отметил главный энергетик РУСАЛ Новокузнецк Владислав Ростов.

 

 

Фото: ДСО и РОВ НкАЗа

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kuzbassnews.ru
29/03/2024
Экономика
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